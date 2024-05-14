Erdoğan ‘Hamas üyesi’ değil ‘Gazzeli’ demek istemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu an Türkiye’de 1000’i Hamas üyesi tedavi görüyor” ifadesine ‘düzeltme’ geldi. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan’ın ‘Hamas üyesi’ değil ‘Gazzeli’ demek istediğini söyledi.

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Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ın dünkü basın toplantısı, Hamas atışmasına sahne olmuştu. Miçotakis Hamas’ı ‘terör örgütü’ diye niteleyince Erdoğan söz alıp, “Böyle derseniz üzülürüz, çünkü Hamas bir direniş örgütüdür” deyip eklemişti: “Şu an Türkiye’de 1000’i aşkın Hamas üyesi tedavi görüyor.”

İletişim Başkanlığı da Erdoğan’ın sözlerini aynen yayınladı.

Türkiye, İsrail saldırılarının ardından Gazze’den bazı hasta ve yaralıları, refakatçileriyle Türkiye’ye nakletmişti. Bunlardan ne kadarı İsrail, AB ve ABD’nin terörist kabul ettiği Hamas üyesi bilinmiyor.

Görüşme sonrası ismini vermek istemeyen bir Türk yetkili Reuters’a Erdoğan’ın ‘hatalı bir ifade kullandığını’, Türkiye’de Hamas üyelerinin değil Gazzelilerin tedavi edildiğini kastettiğini söyledi.