Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Sisi’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, G20 Liderler Zirvesi’nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bu gelişmeden sonra iki taraftan da ilişkilerin geliştirileceği yönünde mesajlar gelmişti.

Taraflar arasında bakanlık seviyesinde görüşmeler düzenlenmiş ve Erdoğan’la Sisi’nin yeniden görüşeceği gündeme gelmişti.