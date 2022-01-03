Erdoğan: Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” dedi.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* Enerji fiyatları hususunda vatandaşı koruyacak bir yol izledik.
* Yeni yılla birlikte kömür yardımları, doğalgaz desteği olarak da verilebilecek.
* Vatandaşlarımızın cebinden doğalgaz ve elektrik faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık.
* Avrupa’da şu ana kadar görülmüş en yüksek enflasyon yaşanıyor.
* (TUİK enflasyon rakamları) Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı bu tablodan üzüntü duyuyoruz.
* Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.