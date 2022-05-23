Erdoğan duyurdu: Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik yolu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yoklama kaçaklarının bedelli askerlik yapabileceğini duyurdu.

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Erdoğan başkanlığında saat 16:25’te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Cumhurbaşkanı, toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Bakayalar için bedelli askerlik

* Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerin sıkıntısına çözüm getiren uygulama hayırlı olsun.

‘Corona izni’ uzadı

* 31 Mayıs’ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz.

‘Hayat pahalılığı’ mesajı

* Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek. Her mesele gibi üstesinden yine biz geleceğiz. Önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak önlemler olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu yönde adımlar atacağız.

‘Benim için Miçotakis diye birisi yok’

* Biz bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için (Yunanistan Başbakanı Kyriakos) Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Miçotakis kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.

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