Erdoğan duyurdu: Öğretmene saldırının cezası artırılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretmenlere saldırıların artması üzerine cezaların artırılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Öğretmenlere saldırılar arttı. En son Alibeyköy Beste sokaktaki özel bir lisede okuyan 2006 doğumlu Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla ateş ederek öldürmüştü.

Öğretmenler saldırıyı protesto etmek için bugün iş bıraktı.

Tepkilerin ardından Erdoğan’dan açıklama geldi:

“Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlere yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.”