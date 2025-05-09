Erdoğan: Devletin görevi vergisini ödeyeni korumaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Devletin görevi vergisini düzgün ödeyeni, işini kurallara uygun yürüteni korumaktır” dedi.

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İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki MÜSİAD genel kurulunda Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Sadece 28 Şubat döneminde değil öncesinde ve sonrasında da MÜSİAD, daima demokrasiden, adaletten, hukuktan, özgürlüklerden yana güçlü bir duruş sergiledi.

* Görüyoruz ki küresel ekonomi fırtınalı bir denizde ilerlemeye çalışıyor. Taşların yerine oturması ve suların sakinleşmesi biraz vakit alacaktır.

* Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan’da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.

* Kayıt dışı, uzun yıllardır ülkemizin kronik problemlerinin en üst sırasında yer alıyor. Kayıt dışılık her şeyden evvel haksız rekabettir.

* Devletin görevi vergisini düzgün ve düzenli ödeyeni, hesabını kitabını doğru tutanı, işini kurallara uygun yürüteni korumaktır. Kayıt dışıya göz yummak bu kardeşlerimizin hakkını yedirmek olacaktır. Dolayısıyla kayıt dışıyla mücadeleden geri adım atamayız.

* Son bir buçuk aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı sınav verdik. Programın sabotaj girişimlerine karşı ne denli dayanıklı olduğunu bir kez daha gördük.

* (Merkez Bankası) Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Çünkü bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı.

* Hiç kimse muhalefet ediyorum bahanesiyle kendi ülkesini yabancılara şikayet edemez, ekonomisini batırmaya çalışmaz.

* Türkiye’nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin iç cephesini güçlendirmeye ihtiyacı var.