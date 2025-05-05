Erdoğan: Değerli dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnşallah dostum (ABD Başkanı Donald) Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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İletişim Başkanlığı Erdoğan’la Trump’ın telefonda görüştüğünü, cumhurbaşkanının Trump’ı Türkiye’ye davet ettiğini bildirmişti.

Görüşmeyi Truth Social hesabından değerlendiren Trump da “Cumhurbaşkanı beni ileri bir tarihte Türkiye’ye davet etti ve aynı şekilde kendisi de Washington D.C.’ye gelecek” demişti.

Trump, 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Ortadoğu turuna çıkacak.

CNN’in ulusal güvenlik haberleri muhabiri Alex Marquardt Trump’ın turuna dördüncü durak olarak Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğünü söylemişti.

Erdoğan’ın görüşmeye dair X hesabından açıklaması şöyle:

“Bugün ABD Başkanı Değerli Dostum Sayın Donald Trump’la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

Görüşmemizde Gazze’de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya – Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.

Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik.

Başkan Trump’ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım.

Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD’ye davet etti. İnşallah Dostum Trump’la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Nisanda ABD başkanı, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesinde Erdoğan’dan övgüyle bahsetmişti.

Netanyahu’ya da Türkiye’yle sorunlarını İsrail’in ‘makul olması’ şartıyla çözebileceğini söylemişti.