Erdoğan CHP’ye gidecek: Siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretini karşılıksız bırakmayacağını söyledi: “Türk siyasetinin buna ihtiyacı var.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’le dün AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelmiş, ikili bir buçuk saatlik bir görüşme yapmıştı. İki lider de görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapmamıştı.

Özel’le yaptığı görüşme sonrası ilk defa konuşan Erdoğan, CHP’yi ilk fırsatta ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı “Türkiye’de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız” dedi.

İsrail’le yapılan ticarette 54 ürüne kısıtlama getirilmesinin ardından dün Ticaret Bakanlığı bir açıklama yapmış ve İsrail’le ticaretin Filistin’de ateşkes sağlanana kadar durdurulduğu duyurulmuştu.

Erdoğan İsrail’le ticaret konusunda şu açıklamları yaptı:

*İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir, bunları yaptık.

*Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Bizim İsrail’le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar. Biz de tabii acele etmeden bu süreci değerlendirelim istedik.

* Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika’daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok.

*Tüm batı İsrail’e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail’e çalışıyorlar. Bu kadar imkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin’in o garip gureba, fakir insanları İsrail’in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık.