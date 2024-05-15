Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bürokratik vesayetin nüksetmesine izin vermeyiz” dedi.

Ankara’da üs düzey üç emniyetçinin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan sürecin yankıları sürüyor.

Son olarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, cumhur ittifakı ve son tahlilde Türkiye’dir“ demişti. İçişleri Bakanı AIi Yerlikaya da bu sabah şunları söylemişti: “Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.“

‘Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz‘

Erdoğan grup toplantısında şunları söyledi:

“Kanun dışına çıkanlara kanun önünde hesap soruyoruz. Bürokratik vesayetin nüksetmesine asla izin vermeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz. Yehikapı ruhunu baltalamak isteyenleri görüyoruz. Cumhur ittifakının surlarında gedik açmaya çalışanları daha önce de gördük, fitne ve nifak odaklarına izin vermeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Üç emniyetçinin Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü öne sürülmüştü. İki gün sonra Çelik, Öner ve Demircan hakkında soruşturma başlatılmış, önceki akşam da evleri aranmıştı.

Polislerin organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü ve İzmir’e giderek yemek yediği öne sürülmüştü.

Soruşturma ‘suç için anlaşma’ ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçları kapsamında yürütülüyor.

Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında aranan firari sanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına yasadışı yollardan kaçmasında ihmali bulunan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturma sürüyor. Sertçelik’in adı gizli tanık olarak da geçiyor.