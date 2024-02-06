Erdoğan: Birileri çıkmış Hatay’da kullandığımız ifadelerin üzerinde tepiniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay’da kullandığı ve büyük tepki çeken ifadelerinin arkasında durdu.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Hatay’da partisinin belediye başkan tanıtım toplantısında “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklaması AKP’nin elinde olmayan belediyelerin ikinci plana atıldığını itirafı olarak yorumlanmıştı.

Büyük tepki çeken bu açıklamaya ilişkin Erdoğan’dan açıklama geldi. AA’nın haberine göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan Erdoğan, şunları dedi:

“Şimdi birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz, hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz.

Hatta plana ve projeye dayalı, hakikaten yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Bunlarla da kalmadık, muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli bir kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımız eliyle yine biz hayata geçirdik. Aksini iddia eden kendi eksiğini, kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyor demektir. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunu ise en hafif tabiriyle basiretsizliktir.”