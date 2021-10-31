Erdoğan Biden’a üzüntüsünü iletmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın açıklaması yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“(ABD Başkanı Biden ile görüşme) Suriye’de bulunan terör örgütleri PKK/PYD’nin Amerika’dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bundan sonraki süreç herhalde böyle devam etmeyecektir.

“(ABD ile F-16 görüşmesi) Elimizdeki F-16’ların modernizasyonu veya yeni F-16’lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüm.”

Türkiye küresel dalgalanmaları ülkesindeki insanlara en az yansıtan ülkedir.

Aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülmesi kabul edilemez. Bu değerlendirmemizi G-20 liderleriyle de paylaştık.

Bir tarafta 100 milyonlarca insan daha ilk doz aşıya dahi ulaşamazken, diğer tarafta turizm amaçlı uzay seyahatleri için 100 milyonlarca dolar harcanabiliyor.

Afganistan’dan Türkiye’ye şu an için bir göç dalgası görülmüyor. Gelen resmi rakam 300 bindir. Buradan gelen bir göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz. Tedbirlerimizi alıyoruz.”

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