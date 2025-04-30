Erdoğan: Bantçı olup çıkmışlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar üzerinden CHP’yi hedef aldı: “Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar.”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler” demişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan buna yanıt vermedi.

CHP’ye “Rüşvetçileri kahraman ilan ediyorlar” diyerek yüklenen cumhurbaşkanının açıklamaları şöyle:

‘Cumhurbaşkanı olacaktı tarih oldu’

* (CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e) Senin seviyen bizim herhangi bir parti temsilcimizden bile geride. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başladı. Bundan önceki (Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) de aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada; cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu.

* Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi; göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç kişi CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek? Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız. Hatasından dönene kadar bu şahsı, kendi partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya, edep ve adap ahlak yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz.

‘CHP’den şikayetçi değiliz’

* İzahı olmayanının mizahı olur. CHP’de olanları başka türlü anlamlandırmak mümkün değil. Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP’den şikayetçi değiliz. Sürekli tekzip yiyen, yalanlanan bir CHP başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP’ye umut bağlayan vatandaşlarımıza üzülüyoruz.

Siyasette bant polemiği

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alındı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklandı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18’i tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden biri de İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen.

Soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, 12 Ekim 2024’te İstanbul’daki bir otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) toplantı yaptı. Dosyaya giren görüntülere göre toplantı öncesi İmamoğlu’nun korumaları oteldeki kameraları bantla kapattı. O korumalardan biri de Türkmen’di.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler” dedi.

Özel ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretinde partideki bütün kameraların banlatıldığını söyledi.



