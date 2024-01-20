Erdoğan AKP’nin İstanbul ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 37’si AKP, ikisi MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.
AKP’nin İstanbul ilçe belediye başkanı adayları şöyle:
Adalar – Uğur Sina Şen
Arnavutköy – Mustafa Candaroğlu
Ataşehir – Mustafa Naim Yağcı
Avcılar – Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar – Abdullah Özdemir
Bahçelievler – Hakan Bahadır
Bakırköy – Ali Talip Özdemir
Başakşehir – Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa – İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş – Serkan Toper (MHP)
Beykoz – Murat Aydın
Beylikdüzü – Mustafa Günaydın
Beyoğlu – Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece – Recep Erol
Çatalca – Mesut Üner
Çekmeköy – Ahmet Poyraz
Esenler – Tevfik Göksu
Esenyurt – Hamit Öncü
Eyüpsultan – Deniz Köken
Fatih – Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa – Hasan Tahsin Usta
Güngören – Bünyamin Demir
Kadıköy – Veli Arslan
Kağıthane – Mevlüt Öztekin
Kartal – Hüseyin Karakaya
Küçükçekmece – Aziz Yeniyay
Maltepe – Kadem Ekşi
Pendik – Ahmet Cin
Sancaktepe – Seyma Döğücü
Sarıyer – Hüseyin Coşkun
Silivri – Volkan Yılmaz (MHP)
Sultanbeyli – Ali Tombaş
Sultangazi – Abdurrahman Dursun
Şile – İlhan Ocaklı