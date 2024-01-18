Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıklıyor

ABD’deki mahkeme, İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nin Sezgin baran Korkmaz davasıyla ilgili yardım talebini erteledi. Gerekçe olarak da ABD’de devam eden yargılamayı gösterdi ve ‘talep edilen bilgilerin verilmesi halinde bu yargılamanın olumsuz etkilenebileceğini’ belirtti.