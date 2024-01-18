Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklıyor.

Adaylar şöyle:


  • Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
  • Adıyaman: Ziya Polat
  • Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
  • Ağrı: Mehmet Salih Aydın
  • Aksaray: Enver Dinçer
  • Amasya: Mehmet Uyanık
  • Antalya: Hakan Tütüncü
  • Ardahan: Yunus Baydar
  • Batman: Adil Sebati Ceylan
  • Bayburt: Mete Memiş
  • Bilecik: Mustafa Yaman
  • Bolu: Muhammed Emin Demirkol
  • Burdur: Mehmet Şimşek
  • Çorum: Halil İbrahim Aşkın
  • Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
  • Gaziantep: Fatma Şahin
  • Gümüşhane: Ercan Çimen
  • Hakkari: İsmet Ölmez
  • Hatay: Mehmet Öntürk
  • Iğdır: Ülkü Öcal
  • Kahramanmaraş: Fırat Görgel
  • Karabük: Özkan Çetinkaya
  • Karaman: Mevlüt Akgün
  • Kayser: Memduh Büyükkılıç
  • Kırıkkale: Mehmet Saygılı
  • Kırşehir: Osman Arslan
  • Kilis: Reşit Polat
  • Konya: Uğur İbrahim Altay
  • Kütahya: Kamil Saraçoğlu
  • Malatya: Sami Er
  • Mardin: Abdullah Erin
  • Muş: Feyat Asya
  • Nevşehir: Mehmet Savran
  • Niğde: Emrah Özdemir
  • Sakarya: Yusuf Alemdar
  • Siirt: Ekrem Olğaç
  • Sivas: Hilmi Bilgin
  • Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
  • Şırnak: Mehmet Yarka
  • Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
  • Trabzon: Ahmet Metin Genç
  • Tunceli: Erkan Eroğlu
  • Uşak: Mehmet Çakın
  • Van: Abdulahat Arvas
  • Yozgat: Celal Köse
  • Zonguldak: Ömer Selim Alan

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