Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıklıyor.
Adaylar şöyle:
- Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
- Adıyaman: Ziya Polat
- Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
- Ağrı: Mehmet Salih Aydın
- Aksaray: Enver Dinçer
- Amasya: Mehmet Uyanık
- Antalya: Hakan Tütüncü
- Ardahan: Yunus Baydar
- Batman: Adil Sebati Ceylan
- Bayburt: Mete Memiş
- Bilecik: Mustafa Yaman
- Bolu: Muhammed Emin Demirkol
- Burdur: Mehmet Şimşek
- Çorum: Halil İbrahim Aşkın
- Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
- Gaziantep: Fatma Şahin
- Gümüşhane: Ercan Çimen
- Hakkari: İsmet Ölmez
- Hatay: Mehmet Öntürk
- Iğdır: Ülkü Öcal
- Kahramanmaraş: Fırat Görgel
- Karabük: Özkan Çetinkaya
- Karaman: Mevlüt Akgün
- Kayser: Memduh Büyükkılıç
- Kırıkkale: Mehmet Saygılı
- Kırşehir: Osman Arslan
- Kilis: Reşit Polat
- Konya: Uğur İbrahim Altay
- Kütahya: Kamil Saraçoğlu
- Malatya: Sami Er
- Mardin: Abdullah Erin
- Muş: Feyat Asya
- Nevşehir: Mehmet Savran
- Niğde: Emrah Özdemir
- Sakarya: Yusuf Alemdar
- Siirt: Ekrem Olğaç
- Sivas: Hilmi Bilgin
- Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
- Şırnak: Mehmet Yarka
- Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
- Trabzon: Ahmet Metin Genç
- Tunceli: Erkan Eroğlu
- Uşak: Mehmet Çakın
- Van: Abdulahat Arvas
- Yozgat: Celal Köse
- Zonguldak: Ömer Selim Alan
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