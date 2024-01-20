Erdoğan 10 milli eğitim müdürünü görevden aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı, 28 ile yeni milli eğitim müdürleri atadı.

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Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Görevden alınanlar şöyle:

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan

Atamalar şöyle: