Erdemoğlu Sasa Polyester’den hisse alımına devam etti

Sasa Polyester’de hakim ortak Erdemoğlu Holding, 2 milyon liralık hisse aldığını bildirdi.

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Sasa’da hakim ortak Erdemoğlu Holding’den hisse alımı hamlesi geldi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Erdemoğlu Holding, 2 milyon liralık Sasa hissesi satın aldı. Böylelikle holdingin Sasa’daki payı yüzde 55,3161’e ulaştı.

Erdemoğlu, üç hafta önce de 1,5 milyon TL’lik hisse satın almıştı.

Sasa hisseleri 2022’nin sonlarına doğru gündeme gelmişti. Şirketin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıkmıştı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi. Erdemoğlu Holding’in yöneticileri bile yükselişe anlam verememişti.

Erdemoğlu Sasa Polyester’den yine hisse aldı