Erdal Tanas Karagöl: Yüksek faizlerin uzun dönem devam etmesi, ekonomide resesyona neden olabilir

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Yüksek faizlerin uzun dönem devam etmesi, ekonomik büyümeyi ciddi şekilde yavaşlatacağı gibi ekonomide resesyona neden olabilir.

Yüksek faizler dolayısıyla talebin daralması nedeniyle enflasyon düşebilir ama üretimin desteklenmemesi durumunda ekonomide ‘yüksek enflasyon – yüksek faiz’ döngüsü sürekli bir hal alabilir.

Bu da ekonomide ciddi maliyetlere sebep olacaktır.

Ayrıca, uzun dönem devam eden yüksek faizlerin neden olduğu yüksek maliyetlerin, enflasyonun inatçı olarak devam etmesine yol açması ve üretimin maliyeti dolayısıyla ihracatı da olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Yüksek faizlerden dolayı ülkeye giren uluslararası sermayenin, üretimden önemli miktarda kazançlar elde edeceği ve yüksek faizlerin düşmesi durumunda ani çıkışlar yapması göz önünde bulundurulduğunda ekonomide önemli şoklara neden olacağı açıktır.

Erdal Tanas Karagöl’ün yazısı