Erdal Sağlam: Var olan güvensizlik büyüyor

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Merkez Bankası’nın daha önce enflasyonda baz aldığı bazı hesaplamaları “etkisi fazla değil”, “beklentileri olumsuz etkiliyor” gibi gerekçelerle artık açıklamayacağı anlaşıldı. Bu, şeffaflığın azaltılması, piyasanın önünü görebilmesi ve hesap yapmasının iyice bulanıklaşması anlamına geliyor. Merkez aylık ve çeyreklik enflasyon beklentilerini paylaşmama kararı alırken, “tahmin patikasının piyasaca doğru okunamadığı” iddiasında bulundu.

Özetle; Merkez Bankası’nın “Belki mucize olur da enflasyon hedef aralığına düşer” hayalinde olduğu sonucu çıkıyor. Ya da “bu toplantıyı atlatalım, bir dahaki enflasyon raporunda değiştiririz” mi demek istedi bilmiyoruz. Görülen o ki; hatalar devam ediyor, var olan güvensizlik büyüyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı