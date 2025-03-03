Erdal Sağlam: TÜSİAD'ın iki başkanına soruşturma açılmasıyla başlayan gerginlik nedeniyle, rezervler 5,2 milyar dolar erimişti

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Önceki hafta TÜSİAD’ın iki Başkanı’na soruşturma açılmasıyla başlayan gerginlik nedeniyle, rezervler 5.2 milyar dolar erimişti. O haftanın son günü doruğa çıkan kriz nedeniyle, bir günde 4.8 milyar dolar daha rezerv erimesi oldu. Bu erime 24 Şubat Pazartesi bilançosuna yansıdı. Bu düşüşün ardından, geçen salı günü 600 milyon dolar artış, çarşamba 1.1 milyar dolar çıkış, perşembe günü 200 milyon dolarlık rezerv artışı yaşandı.

Geçen hafta için son bilanço 27 Şubat Perşembe gününe ait. Bu tarihte son iki haftalık rezerv erimesi “TÜSİAD şoku” nedeniyle 10.4 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezerv iki haftada 67.8 milyar dolardan 57.4 milyar dolara indi.

Aynı haftada döviz hesaplarındaki artış ise KKM’deki erimenin yaklaşık 3 katıydı. Yeni KKM’den dönenler yanında, bazı şirket ve vatandaşların ellerindeki TL’leri de çevirip, döviz hesabı açtıkları görüldü.

Bu eğilimin devam edip etmeyeceği önemli. Çünkü dövize talebin yeniden başlaması, uygulanan enflasyonla mücadele programını da, ekonomi yönetiminin işini de çok zorlaştıracak.

Erdal Sağlam’ın yazısı