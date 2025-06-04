Erdal Sağlam: 'TÜİK iktidarın enflasyon hedefini gerçekleşmiş gibi bile gösterebilir' türü imalı yorumlar yapılmaya başladı

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Yıllık bakıldığında ise İTO’nun yüzde 46.75, ENAG’ın yüzde 71.23 oranına karşılık TÜİK’in oranı yüzde 35’te kaldı. Son dönem tüketici fiyatları hız kesti ama bu kadar düşük bir oran açıklanması sürpriz oldu.

Ekonomi yönetimi, doğal olarak TÜİK’in açıkladığı düşük enflasyon rakamını kullanarak, enflasyonla mücadelede hedeflere yaklaşıldığı mesajları vermeye başladı. Yıl sonunda hedefin üst sınırı olan yüzde 29’a inilmesi için aylık ortalama yüzde 1.65’lik tüketici fiyat artışlarında kalınması gerekecek.

Yıl sonu hedefinde üst sınır olan yüzde 29’a ulaşılması çok zor görünüyor, çünkü temmuzda yapılacak kamu zamları ve vergi artışı nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışları, aylık oranları artıracak. Ancak son düşük rakamlardan sonra “TÜİK bu gidişle iktidarın enflasyon hedefini gerçekleşmiş gibi bile gösterebilir” türü imalı yorumlar yapılmaya başladı.

Erdal Sağlam’ın yazısı