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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Tahminimde ısrar ediyorum

Tahminimde ısrar ediyorum; daha önce de yapıldığı gibi makro ihtiyatı tedbir adı altında faizi artırmak yerine bu tür yan yolları denemeye çalışacaklar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “gazabından kurtulmak” için faizin artması gerektiği noktada bile faiz artıramayacaklar.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu çıkıp “önümüzdeki aylar da dahil, gerektiği takdirde faizi artırmaktan çekinmeyeceğiz” diyebilse, yarın kurlar düşecektir. Tabii ki sonra da bu sözünü yerine getirip getirmeyeceğine bakılacaktır.


Aslında gelinen noktada faizi artırmak da tek başına çözüm değil. Ancak bir-iki ay kurdaki aşırı dalgalanmaların önüne geçebilir. Gereken radikal işler yapılmazsa yine artışın başlaması da kaçınılmaz olur.

Ancak kısa süreyi idare etmek için bile artık gerekeni yapamayacak noktaya geldiler.

Erdal Sağlam’ın yazısı

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