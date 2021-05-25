Erdal Sağlam: Siyasi bekasını koruyabilmek için iktidar bir ekonomik affa daha başvuruyor

İçerideki siyasi bekasını koruyabilmek için iktidar bir ekonomik affa daha başvuruyor. Daha geçen yılın ikinci yarısında çıkardığı affı bu kez genişleterek tekrar gündeme getiriyor. Çünkü kendi tabanını oluşturan Anadolu’daki esnaf ve KOBİ’ler çok zor durumda. Aftan yararlansalar bile ödeyemedikleri af taksitleri şimdi yeniden taksitlendirilecek. Bu da yetmiyor; bu kez bu şirketlere bilançolarını makyajlayarak bankalardan kredi alabilmeleri için bilançolarını düzeltecek matrah artırımı maddeleri de af kapsamına alınmış.
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Güvenli limana dönüş: Altın in, dolar-bitcoin out
Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında son üç haftadır yükseliş devam ediyor. Doların zayıflaması ve bitcoin’deki sert düşüşler de eklenince altının gramı 510 liraya kadar çıktı. Altında tüm zamanların rekoru 534 lira.
İzmir Barosu’ndan suç duyurusu: Peker ve videolarda adı geçenler soruşturulsun
İzmir Barosu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve Peker’in yayınladığı videolarda adı geçenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 76 düştü
Nisan ayında yabancı turist sayısı baz etkisiyle geçen yılın nisan ayına göre yüzde 3162 arttı. Ancak rakam 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında düşüş yüzde 76’yı buldu.
Sedat Peker videolarının zirveye çıktığı IMDb listesine erişilemiyor
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoların ‘Bir mafya liderinin itirafları‘ başlığıyla ilk sıraya yerleştiği film ve dizi veri tabanı IMDB’nin en iyi TV yapımları kategorisine erişim kesildi.
Soma davasında ‘küçük patron’un avukatı: Mağdur edebiyatı yapılıyor
Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davada madencilerin avukatlarının bütün talepleri reddedildi. Avukatların reddettiği mahkeme heyeti duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.