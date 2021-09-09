Erdal Sağlam: Şapkadan şimdi de çekirdek enflasyon çıkardılar

3 Eylül’de açıklanan ağustos ayı rakamıyla birlikte yıllık yüzde 19.25’lik enflasyon oranına ulaşılınca piyasalar, “Merkez Bankası’nın faiz artırmamak için ne yapacağını” tartışmaya başladılar. Bırakın faiz artırmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğini yerine getirip faizi indirebilmek için Merkez Bankası’nın bahaneler üretmesini zaten bekliyorlardı. Piyasalarda ağustosta düşen çekirdek enflasyonun baz almaya başlayacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Dün Türk-Alman Ticaret Odası toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, beklendiği gibi, artık beklenen ve çekirdek enflasyon oranlarına odaklanacaklarını söyledi. Bunun anlamı “Manşet enflasyon politika faizi aşmasına rağmen, daha düşük olan çekirdek enflasyonu baz alacağım, böylece birkaç ay içinde faizi de indirebilirim” demek. Böylece Erdoğan’ın isteği yerine getirilmiş, koltuk da korunmuş olacak, herhalde.

Erdal Sağlam’ın yazısı