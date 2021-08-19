Erdal Sağlam: Riskler realize olursa, yüksek kur artışlarına neden olur

Pandemi nedeniyle ekonomide bir yılı aşkın süredir yaşanan açılma ve kapanmalar, piyasalardaki dalgalı seyri devam ettiriyor ve insanların önlerini görmelerine engel oluyor. İç piyasalarda ise eylülden sonra yaşanabilecek küresel gelişmeler ile dış ilişkilerde yaşanacak olası sıkıntıların hiç dikkate alınmadığını gözlüyoruz.

Açıkçası, tahminlerini artırsa bile, Fitch’in ve birçok uluslararası bankanın yılsonu enflasyon beklentilerinin iyimser olduğunu düşünüyorum. Özellikle belirttiğim riskler realize olursa, yüksek kur artışlarına neden olacağı için, yılsonu enflasyonun çok daha yüksek olma ihtimali görünüyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı