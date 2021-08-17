Erdal Sağlam: Rekor bütçe açığı ‘erken seçim mi geliyor’ tartışmalarını körükler

Kurları ve enflasyonu tutamayan ekonomi yönetimi, şimdiye kadar zorla tuttuğu mali disiplini de artık bozuyor. Hazirandan sonra temmuz ayı bütçe açığı da rekor kırdı, 7 aylık açık 80 milyar TL’ye dayandı.

Haziran bütçesinden başlayan bariz bozulma, başka kararlarla birleştirilerek “erken seçim mi geliyor” tartışması başlatmıştı. Sadece bütçeden baktığınız zaman temmuz bütçe açığının daha hızla büyüdüğü, bunun da aynı siyasi tartışmaları körükleyeceği anlaşılıyor.

Bu durum aynı zamanda parasal dengesizliğe mali dengesizliğin eklenmesini getirecek ki bir süre idare edilse bile daha sonradan çıkacak faturayı ağırlaştıracağı kesin.

Erdal Sağlam’ın yazısı