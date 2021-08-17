Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Rekor bütçe açığı ‘erken seçim mi geliyor’ tartışmalarını körükler

Kurları ve enflasyonu tutamayan ekonomi yönetimi, şimdiye kadar zorla tuttuğu mali disiplini de artık bozuyor. Hazirandan sonra temmuz ayı bütçe açığı da rekor kırdı, 7 aylık açık 80 milyar TL’ye dayandı.

Haziran bütçesinden başlayan bariz bozulma, başka kararlarla birleştirilerek “erken seçim mi geliyor” tartışması başlatmıştı. Sadece bütçeden baktığınız zaman temmuz bütçe açığının daha hızla büyüdüğü, bunun da aynı siyasi tartışmaları körükleyeceği anlaşılıyor.


Bu durum aynı zamanda parasal dengesizliğe mali dengesizliğin eklenmesini getirecek ki bir süre idare edilse bile daha sonradan çıkacak faturayı ağırlaştıracağı kesin.

Erdal Sağlam’ın yazısı

SON HABERLER

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

Türkiye’de basına ve gazetecilere artan baskıların yanı sıra sosyal medya da deyim yerindeyse adeta bir sansür cenderesinde. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporuna göre 2020 sonu itibariyle itibarı Türkiye’de erişime engellenen web sitesi sayısı 467 bin 11! Üstelik mahkemeler dışında erişim engelleme yetkisi bulunan 20’den fazla kurum var. Bu kurumlar karar verirken hukuki kıstasların dikkate alınıp alınmadığı ise meçhul.

Prof. Dr. Ceyhan’dan Alçı’ya ‘doktor tavsiyesi’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, köşe yazısında kendisini eleştiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya yanıt verdi: “Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur.”