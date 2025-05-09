Erdal Sağlam: Programla kamu harcamalarını kısacağız, ranttan vergi alacağız dediniz, neredeyse tümü fos çıktı

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Ekonomik programla kamu harcamalarını kısacağız, ranttan vergi alacağız, enflasyonu 3 yılda tek haneye indireceğiz, reform yapacağız, yapısal tedbirleri uygulamaya koyacağız dediniz, neredeyse tümü fos çıktı. Uyguladığınız yöntemlerle sadece yoksulluğu artırdığınız için de, toplumsal tepkiler büyüdü.

Bu süreçte tek kazanç iyileşen döviz rezervleriydi, şimdi onu da kaybediyoruz. Daha önce de iktidarların kurlarla ilgili çeşitli sözler verip, kurlar patlayınca bu sözlerin altında kaldıklarını görmüştük. Şimdi ise kur yeniden patlamasın diye, büyük maliyetle biriktirilen rezervleri eritiyoruz.

Ekonomi yöneticilerinin şimdi de iş dünyasını rahatlatmak için “temmuzda faiz indiriyoruz” propagandası yapması, “yine tehlikeli bir beklenti oyunu” gibi geliyor bana. Bunu açıktan söylemiyorlar çünkü yabancıda “şimdiden, siyasi baskıyla faiz indirimi tarihi veriliyor” algısı yaratmaktan kaçınıyorlar. Belki el altından yabancılara da aynı söz veriliyordur, kim bilir?

Yerli ya da yabancı olması değişmez; sizin yatırımcıya, yine tutamayacağınız bir söz verme ihtimaliniz çok yüksek görünüyor. Yani yine fos çıkarsa ekonomiyi daha ağırlaştırabilecek bir söz gibi duruyor. İş dünyası sözünüze bakıp “temmuza kadar dişimizi sıkalım” der mi, derse ne olabilir? Düşüşü başlatsanız bile, temmuzda en çok yüzde 43’e inebilirsiniz. 19 Mart krizi öncesi zaten yüzde 42.5 faiz vardı, hatırladınız mı?

Erdal Sağlam’ın yazısı