Erdal Sağlam: Merkez Bankası'nın faiz indiriminin en erken temmuza sarkacağı anlaşılıyor

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Geçtiğimiz hafta döviz rezervlerinde yeniden erime başladı. Döviz girişi olmadığı için TL likidite sıkıntısının yaşanması, piyasadaki fonlama faizinin yüksek kalmasına neden oluyor. Bu nedenle de Merkez Bankası’nın faiz indiriminin en erken temmuz ayına sarkacağı anlaşılıyor.

Bu hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamları faiz indirimleri açısından önemli olacak. Ancak mayıs enflasyonu kaç çıkarsa çıksın, 19 Haziran’da yapılacak Merkez Bankası’nın faiz toplantısında, indirim kararı beklenmiyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı