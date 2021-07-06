Erdal Sağlam: Merkez Bankası yönetimi sözünü tutabilecek mi?

Haziran ayı enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde çıkarken, ekonomi yönetiminin enflasyonda kontrolü elinden kaçırdığı görülüyor. Enflasyonla mücadele için yeteri kadar sıkı para politikasını uygulamayan iktidarın, bundan sonrası için sert tedbirler alması da beklenmiyor.

Peki, yüzde 19’u aşan yıllık enflasyon oranlarına karşı Merkez Bankası yönetimi “enflasyonda oluşan rakamlar ve beklentilerin üzerinde reel faiz vermeye devam edeceğiz” sözünü tutabilecek mi? Yani, iki ay sonra enflasyon yüzde 19’u bulursa, faiz artırımı yapabilecek mi?

Rasyonel ekonomi politikalarının uygulandığı bir ülkede bu sorunun tartışılmasına bile gerek olmaz. Ancak bizde bu soruya “Tabii ki o zaman faiz artırımına gider” diyen piyasa yetkilisinin olacağını sanmıyorum.

İşte enflasyonu artıran asıl sorun da buradan kaynaklanıyor. Kimse, “ne olursa olsun ekonomide ve para politikasında gerekli olan kararların uygulanacağı”na artık inanmıyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı