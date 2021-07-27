Erdal Sağlam: Kurlarda artış bekleniyor çünkü yanlış faiz anlayışı devam ediyor

Kurlarda artış bekleniyor çünkü ekonomi yönetimi enflasyona karşı yeterince sıkı para politikası uygulamadığı gibi yanlış faiz anlayışını devam ettiriyor, tehlikeli olabilecek faiz indirimlerine gitmesinden korkuluyor. Bu arada ekonomi yönetiminin gündeminde, yüksek büyümeye rağmen, hâlâ kredileri yeniden önemli ölçüde artırma niyetinin bulunması, tedirginlikleri artırıyor.

Kısacası; mevcut ekonomi yönetimi anlayışı nedeniyle, yüksek büyümenin neden olacağı yüksek enflasyon daha korkutucu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı