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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Kurlarda artış bekleniyor çünkü yanlış faiz anlayışı devam ediyor

Kurlarda artış bekleniyor çünkü ekonomi yönetimi enflasyona karşı yeterince sıkı para politikası uygulamadığı gibi yanlış faiz anlayışını devam ettiriyor, tehlikeli olabilecek faiz indirimlerine gitmesinden korkuluyor. Bu arada ekonomi yönetiminin gündeminde, yüksek büyümeye rağmen, hâlâ kredileri yeniden önemli ölçüde artırma niyetinin bulunması, tedirginlikleri artırıyor.

Kısacası; mevcut ekonomi yönetimi anlayışı nedeniyle, yüksek büyümenin neden olacağı yüksek enflasyon daha korkutucu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.


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Sağlık müdürü: Aşılanmayanlar yeni varyantlara sebep olabilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı olmamış kişilerin hem hastalığa açık hale getirdiğini hem de hastalığın yayılımına neden olabileceğini ifade ederek, “Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar” dedi.