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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Kur düşmeden enflasyonda yükselişin kırılması çok zor

Kurlar düşmeden enflasyonda yükseliş trendinin kırılmasının çok zor olduğu ortada. Kurların düşmesi için Rusya ve Çin ile ilişkilerin bozulmasının getireceği sıkıntıları göze alarak Batı ile radikal sıkı bir işbirliğine girilmesi, bunun uzantısı olarak iktidarın içeride hem ittifak hem parti içindeki yol arkadaşlarını değiştirmesi şart gözüküyor. Tabii ki bununla birlikte yönetici kadrolarda rasyonel anlayış ve liyakat sistemine dönülmesi, radikal ekonomik reformların hayata geçirilmesi, belki IMF ile kaynağa bağlı yeni işbirliği gerek.

Bunları yapmadıktan sonra, Türkiye ekonomisinin mevcut iktidar anlayışıyla düzelmesini beklemek hayal olacaktır. Bunlar olmadan, “Enflasyonda da faizde de en kötüsü geride kaldı” demek pek akla yakın değil…

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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‘Bu peşkeştir’: İkizdere’deki taşocağı, Cengiz Holding’e ÇED kararından önce verilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Rize’nin İkizdere ilçesinde açılmak istenen taş ocağının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilmeden Cengiz İnşaat’a verildiğini öne sürdü: “ÇED kararı yok, ihale yok. Proje sahibi bakanlık, ama e-posta olarak Cengiz Holding’te çalışan bir mühendisin e-posta adresi verilmiş. Yani ihaleden, ÇED kararından önce bu taş ocağının Cengiz Holding’e verileceği belirlenmiş, belli olmuş. Bu peşkeş çekmektir.”