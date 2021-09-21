Erdal Sağlam: Kimse faiz indirimine ‘Kesinlikle olmaz’ diyemiyor

Ancak mevcut enflasyon tablosu ve küresel koşullar o kadar kötü ki Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası’nın son tavırlarına rağmen piyasa oyuncuları içinde bu hafta faiz indirimi bekleyenlerin sayısı çok az. Piyasa oyuncularının çoğu bu kadar yanlış bir kararın alınamayacağını, faiz indirimine ancak yılın son iki ayında gidilebileceğini söylüyor. Peki bu ağırlıklı beklentiye rağmen Merkez Bankası faiz indirimine yine de gidebilir mi derseniz, kimse “kesinlikle olmaz” diyemiyor.

Cumhurbaşkanı gıda enflasyonu konusunda “fahiş fiyatlar”, “etiketleri indireceğiz” söylemlerine, ABD’ye giderken “zulüm” tanımını ekledi ve ABD dönüşü buna el atacağını söyledi. Bu da ek bir tedirginlik unsuru oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de bulunduğu süre içerisinde, umarız piyasa oyuncuları ile birebir ilişki kurmaz, soruların yöneltileceği bir ekonomi toplantısında bulunmaz.

Bu temennimiz tutarsa piyasaların yeni hareketi için Fed ve Merkez Bankası toplantılarından çıkacak kararlara kadar bekleriz.

Erdal Sağlam’ın yazısı