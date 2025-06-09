Erdal Sağlam: İktidar artık güven veremiyor

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Durum o kadar kötü ki; yeni eğitim sistemine giren çocukların yurt dışına gitme umutları da bitiyor. Ebeveynler, çocuklarını iyi eğitim almaları ve yurt dışına gidişleri için umutları kalmadığından yakınıyorlar.

İşçisinden iş insanına kadar, ülkenin tüm üretici güçlerine, iktidar artık güven veremiyor. Gençlere, çocuğu olan ebeveynlere umut veremedikleri de ortada. Toplumda güveni kaybettiklerini görünce, çözümü baskıyı artırmakta görüyorlar.

Bu işin böyle gitmeyeceği açık. 2 yılda normalleşme bile sağlayamayan bir iktidarın, ülkenin geleceğine ilişkin umut vermesi artık mümkün gözükmüyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı