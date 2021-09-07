Erdal Sağlam: Hangi hedefler tuttu ki?

Önümüzdeki üç yılı kapsayan orta vadeli program (OVP) açıklandı. Program hedeflerini, “Hükümetin enflasyonla mücadelede başarısızlığının itirafı” bir metin olarak görmek de mümkün. Yerine getirilemese bile hedef olarak uzun yıllardır konulan yüzde 5’lik enflasyon rakamının, 2024 yılı için bile mümkün olamayacağını kabul ettiler. Buna rağmen, OVP’ye konulan yüksek enflasyon rakamları bile en iyimser hedeflerden biri olarak görülüyor.

Son 4-5 yıllık icraatlarına baktığımızda; ekonomide rasyonel karar alamayan, ekonomik dengeleri altüst eden, hem ekonomik hem iç ve dış politikada yaptığı yanlışlarla kredibilitesi ve güvenirliliğini kaybeden bir iktidar gördük.

Sizce mevcut iktidar bu saydığı hedefleri gerçekleştirebilir mi?

Erdal Sağlam’ın yazısı