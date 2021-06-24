Erdal Sağlam: Gelen büyük dalgayı görmelerine rağmen önlem almakta zorlanacaklar

Merkez Bankası enflasyonda önümüzdeki dönem artışın devam edeceğini görüyor ve buna önlem almaya çalışıyor diyebiliriz. Ama doğrudan önlem almak yerine yine dolambaçlı yollara yöneleceği, faiz kararlarının iç politika malzemesi haline geleceğini söylersek yanlış olmaz. Merkez Bankası yönetimi TL’nin itibar kaybının, değer kaybının büyük sorunlara yol açtığını, enflasyonu düşürmek için değer kaybının frenlenmesi gerektiğini de belli ki görüyor. Ancak sürekli değişen Merkez Bankası başkan ve yöneticileri, belli ki gelen büyük dalgayı görmelerine rağmen gereken önlemleri almakta zorlanacaklar.

Erdal Sağlam’ın yazısı