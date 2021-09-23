Erdal Sağlam: Faiz kararı için normal koşullarda ne yapılacağı belli

Gereksiz biçimde cesaret sınavına dönüşen faiz kararı için, normal koşullarda ne yapılacağı belli: Faizin artırılması gerekiyor. Aslında artık tek başına faiz artırımıyla işlerin düzeleceği noktadan uzaklaştık ama böylesine bir ekonomik konjonktürde, beklentiler ve mevcut tablo faiz artışına ihtiyaç gösteriyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı