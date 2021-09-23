Erdal Sağlam: Faiz kararı için normal koşullarda ne yapılacağı belli

Gereksiz biçimde cesaret sınavına dönüşen faiz kararı için, normal koşullarda ne yapılacağı belli: Faizin artırılması gerekiyor. Aslında artık tek başına faiz artırımıyla işlerin düzeleceği noktadan uzaklaştık ama böylesine bir ekonomik konjonktürde, beklentiler ve mevcut tablo faiz artışına ihtiyaç gösteriyor.
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Çözüm için başlangıç: Muhatap kim?
CHP ve HDP çevrelerinde yapılan açıklamalar gösteriyor ki, Türkiye ‘yeniden demokratikleşince’ Kürt sorununun yeni aktörler ve süreçlerle çözümü de daha mümkün hale gelecek.
Validebağ’da şimdi de ağaç tespiti yaptılar
Üsküdar Belediyesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararına rağmen Validebağ Korusu’nda kanuna göre usulsüz eylemlerine devam ediyor. Diken’e konuşan Validebağ gönüllüsü Tuğçe Özçelik, dün koruya iş makinasıyla giren belediyenin bugün de ağaç rölöve planı yapmak için geldiğini söyledi.
‘New York’ta birilerinin evi olabilir ama Türkiye’de öğrenciler sokaklarda yatıyor’
‘Cemevlerini sadece ibadethane olarak görmüyoruz. Buralar yaşam alanı.’
Eski Botaş yetkilisi: Türkiye için doğal gazda maliyet artışı yüzde 30’u bulacak
Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji uzmanı Arif Aktürk, kışın gelmesiyle spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için Türkiye’deki doğal gaz maliyet artışlarının yıl sonuna kadar yüzde 30’u bulacağını söyledi.
Sonbahar Ekinoksu ve önümüzdeki üç aya bakış
22 Eylül 2021 Çarşamba gecesi İstanbul saatiyle 22.20’de Güneş’in Terazi’ye girmesiyle kuzey yarımkürede sonbahara resmen adım atıyoruz. İlkbahar ekinoksundaki ‘ben’ deme halinden şimdi karşı hatta geçip ‘sen’ deme zamanına giriyoruz. Önce sen, senin karşındaki ben ve ikimizin dengesi, ‘biz’.