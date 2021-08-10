Erdal Sağlam: Faiz indirimi kararı verilirse kurlar tutulamaz

Hani çok kritik bir eşik vardır, o aşıldığı zaman artık bir şey yapma imkânı kalmamıştır ya… Türkiye ekonomisi için işte o eşiğin aşıldığını söylemek zorundayız.

12 Ağustos’taki Merkez Bankası toplantısından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda faiz indirimi çıkıp çıkmayacağını tartışıyoruz. Faiz indiriminin bu ay başlayacağını söylediğinden beri doların değeri 8.30 TL’den 8.70 TL seviyesine kadar yükseldi. Bunun üzerine bir de hiçbir mantığı olmayan faiz indirimi kararı verilirse işte o zaman kurlar tutulamaz.

Böyle bir ortamda enflasyondaki artış trendini durdurmanız pek mümkün gözükmüyor ancak kalem oyunlarıyla makyaj yapabilirsiniz ama artık o da gözüküyor.

Bu çıkmaza faiz indirimi ile yanıt verirseniz; geçmişte hep yaşadığımız gibi gelecek olanı engelleme imkânınız kalmaz. Anlayış değişmeyeceğine göre “gelecek olan” bu ay faiz inmezse gelecek ay, yoksa iki ay sonra gelecek.

Erdal Sağlam’ın yazısı