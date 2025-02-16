Erdal Sağlam: Enflasyonla mücadele süreci uzadıkça, rahatsız olan kesimler genişliyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Enflasyonla mücadele süreci uzadıkça, rahatsız olan kesimler genişliyor. Şimdiye kadar küçük eleştirilerle yetinen iş dünyası, mücadele uzadıkça programa karşı “ama…”larını artırdı. Enflasyonda düşüş belirginleşmediği halde faizlerde hızlı indirim, kurda yükseliş talep eden iş dünyasının bazı temsilcilerinin aynı zamanda enflasyonla mücadelenin uzamasından yakınmaları da ayrıca dikkat çekiyor.

Sürecin uzamasına ilişkin şikayetlerin artmasının, programın başarıya ulaşmadan yarıda kalma tehlikesi taşıdığını unutmamak gerek. Şikayetlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkate alınacağını göz önüne alırsak, zaten gevşek devam eden enflasyonla mücadelenin iyice gevşemesine yol açma riski bulunuyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı