Erdal Sağlam: Enflasyon verileri hatasız açıklansa bile artık güvenilemeyecek

Piyasalar faiz kararını beklerken TÜİK’in açıkladığı resmi verilere olan güvensizliğin iyice arttığını görüyoruz. Dün Korkusuz gazetesindeki Ahmet Takan’ın, enflasyon verilerine ilişkin haberi iktisat çevrelerinde büyük etki yarattı. TÜİK yöneticilerinin enflasyonu düşük gösterebilmek için bazı fiyatlarda eski verinin kullanılması, fiyat artışı düşük yerlerden veri alınması için elemanlarına baskı yaptıkları iddia ediliyordu. İddialar doğru mu bilmiyoruz ama enflasyon verilerine ilişkin yapılan “mesaj” çağrılarıyla birleşince, herkesin dikkatini çektiğini söyleyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta, “Ben de mesajımı veriyorum” diyerek “Ağustosta faizlerin düşeceğini, enflasyonun da buna bağlı olarak ineceğini” söylemesi işleri iyice karıştırdı. Enflasyon verileri hatasız açıklansa bile, eğer yıllık enflasyon düşmüş çıkarsa, bu verilere artık güvenilemeyecek. Verilen bu yanlış mesajın piyasada yarattığı etkiye fiyat oluşumunda oynamalar yapıldığı iddiaları eklenince, ister istemez bu haberin alıcısı eskisinden daha fazla oluyor.

6 Ağustos’ta, yani temmuz sonunda yıllık enflasyonun, politika faizinin hemen altında, 18.95 olarak açıklanmasından üç gün sonra, TÜİK’te üç yeni başkan yardımcısı asaleten atandı. Buna normal bir karar olarak bakmıştık ama bu iddialardan sonra, çıkan rakama ve atamalara “Acaba birilerine ödül kararı mı” diye sormaktan, insan kendini alamıyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı