Erdal Sağlam: Emeği sömürdüklerini açıkça itiraf ediyorlar

İktidar mensupları son Afgan akımı üzerine demeçler verip, göçmenlerin “ucuz emek” olduğunu, onlar olmasa ekonominin çökeceğini söylemeye başladılar. Böyle bir söyleme, “Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü yönetildiğinin itirafı” diyebiliriz.

Sanayileşmiş ülkeler iyi yetişmiş, teknik olarak yeterli olanlarını seçerek ülkelerine göçmen alıyor, sınırları delik deşik olan Türkiye ise herkesi alıyor, sonra da bunları ucuz emek olarak kullanmakla övünüyor. Böylece sanayileşmiş ülkelerin tercihlerinin tersine, sadece ucuz emeğe dayalı sanayi yapısının varlığı, uluslararası rekabete dayalı sanayi anlayışı olmadığının da itirafı oluyor.

Bu söylemleriyle aynı zamanda içerideki işçi sınıfına ne kadar haksızlık etmiş olduklarını da itiraf emiş oluyorlar. Öyle ya, içerideki işçiye yeterince maaş vermeyip ihtiyaç duydukları için çok daha azına razı olan kaçak göçmenleri çalıştırıyorlar. Yani emeği sömürdüklerini açıkça itiraf etmiş oluyorlar.

Erdal Sağlam’ın yazısı