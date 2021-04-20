Erdal Sağlam: Bunun adı kötü yönetimdir

Çünkü 128 milyar doların neden faizleri yükseltmemek için, kurları da frenleme amacıyla yapıldığı ortada. Bunun adı kötü yönetimdir. Kötü yönetim nedeniyle ülkenin zor zamanlar için biriktirdiği döviz rezervlerini eritmektir. Bunun adı rezerviniz olmadığı için ülkenin dışarıda güven kaybetmesi, kritik konularda dışarıya karşı elinizin kolunuzun bağlanmasıdır. Bunun adı döviz rezervini eriterek ülkeyi ve vatandaşlarını zor duruma sokmaktır, yani aynı zamanda, çok sevdikleri tanımlama ile beka sorunudur. Tüm bu sonuçları doğurmuşken 128 milyar dolarlık rezervin siyasi konu olmadığını söylemek ise ancak birilerinin zoruyla savunulacak bir argümandır.

Erdal Sağlam’ın yazısı