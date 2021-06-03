Erdal Sağlam: Belli, bu halkın çilesi bitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘düşük faiz-yüksek büyüme’ iddiasını hayata geçirme ihtimali arttıkça, ekonomide bozulma hız kazanıyor. Bu fikirlerin hayata geçirilme ihtimali piyasalarda paniği tetikliyor.

Türkiye’de enflasyon artmaya devam ederken küresel ekonomide enflasyon ve faiz artışları gündeme girmeye başladı. Yani eskisi kadar bol likidite olmayacak, olan da daha çok gelişmiş ülkelerde kalacak. Böyle bir dönemde reel faizi sıfırlamak, hatta eskisi gibi negatife çevirmek, dış kaynak sıkıntısının artması, kurların fırlaması demek. Dış kaynak olmazsa büyüyemezsiniz.

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Belli, bu halkın çilesi bitmedi…

Erdal Sağlam’ın yazısı