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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Bayram havasının uzun sürmeyeceği açık

Pandemi sonrası normalleşme, aşılamanın artması, yaz sezonu derken üzerine gelen uzun bayram tatili “ekonomide bayram havası” yaşanmasına neden oluyor. Talepteki patlamanın getirdiği bayram havasının uzun sürmeyeceği açık ama en azından bir-iki ay daha devam edeceği anlaşılıyor.

Aslında ağustos ayı başında açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte piyasadaki olumlu havanın dağılmasını bekleyenler var. Ancak açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 18’in üzerine çıksa bile asıl tartışmaların eylül ayına kayacağı anlaşılıyor. İşte eylül ayında açıklanacak rakamla birlikte yüzde 19’luk politika faizinin yetip yetmeyeceği, faizde nasıl bir yol izleneceği piyasalarda önemli oynaklıklara yol açabilir.


Erdal Sağlam’ın yazısı

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