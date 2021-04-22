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Yaramazlara biraz batar!

Erdal Sağlam: Albayrak için ‘Kendisi evde, tüm kadrosu yönetimde’ diyebiliriz

Bir ara dönemin MHP lideri Alparslan Türkeş için kullanılan “Kendisi hapiste ama fikirleri iktidarda” sözü vardı. Mevcut duruma uyarlarsak Albayrak için “Kendisi evde, tüm kadrosu yönetimde” diyebiliriz. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişiklikleri yaparken, özellikle ekonomiyle ilgili bakanları ve bürokratları atarken damadı Berat Albayrak’a danışıyor. Danışmanın ötesinde görüşlerini uygulamaya koyuyor. Bir ara uzaklaşmış gözükseler de Albayrak’la artık çok yakın temasta olduğu, bu atamalarla ispatlandı.

Atamalara bakıldığında, “Uzun zamandır beklenen kabine değişikliklerinin zamanlaması bile birlikte kararlaştırılıyor” denilebilir. Buradan yola çıkarak, Albayrak’ın sonunda işin başına bizzat geçmek isteyeceğini, belki de yeni değişikliklerin buna göre yapılacağı söylenebilir. Kısacası; kadronun hazırlanmasının ardından, son aşama olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın bir süre sonra görevinden alınıp Albayrak’ın yeniden bu göreve getirileceği tahmini yapılabilir.

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Erdal Sağlam’ın yazısı

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