Erdal Beşikçioğlu Erdoğan’a kızıp istifa etmiş

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşması nedeniyle Devlet Tiyatroları’ndan istifa ettiğini söyledi.

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Beşikçioğlu 2013’te 20 küsur yıldır görev yaptığı Devlet Tiyatroları’ndan istifa etmişti.

Sözcü TV’ye konulan Beşikçioğlu istifa nedenini şöyle anlattı:

“Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu’da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep beyin bir konuşması vardı. ‘Ya bu sanatçılar çok ileri gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar’ dedi. Ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat Sahnesi’ni kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Eyvallahı olmayan bir tiyatro kurduk. Bazı şeyler de hoş sonuçlar doğurabiliyor. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de o lafı etmiş.”