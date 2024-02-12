Erdal Atabek: Meral Hanım ve İYİ Parti ne yapıyor?

Cumhurbaşkanı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “seçilecek aday” diye çırpındı durdu. Ona göre seçilecek aday Ekrem İmamoğlu idi. Aslında doğrusu da buydu ama olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma hırsı ağır bastı, seçim de kaybedildi. Ama şimdi Meral Hanım cumhurbaşkanı olsun diye çaba harcadığı Ekrem İmamoğlu’nu yerel seçimde neden desteklemiyor? İYİ Parti’nin çıkardığı aday seçimi kazanabilir mi? Hayır, elbette kazanamaz. Bunu Meral Hanım da biliyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’na verilmeyen her oyun AKP ve MHP’ye verilmiş olacağını da biliyor. Öyleyse? Meral Hanım ve İYİ Parti ne yapıyor? Yoksa, Cumhur İttifakı’na örtük bir destek vermek mi amaçlanıyor? Bu tutum İYİ Parti’nin kendini inkâr etmesidir. Benzer durum DEM Parti için de geçerlidir. Çıkardıkları adayların seçim kazanma şansı yoktur. Ama DEM Parti’nin Ekrem İmamoğlu’na vermediği oyların AKP’nin adayına seçimi kazandırma şanssızlığı vardır. DEM Parti bunu mu hedeflemektedir? Durumu bir kere daha düşünmeleri kendi varlıkları için zorunludur.

Erdal Atabek’in yazısı