Ercüment Akdeniz: Zafer Partisi gibi uç ve radikal çıkışlar dahi hoşgörüyle karşılanıyor

Popüler adıyla “aşırı sağ”, bilindik adıyla faşist parti ve akımlar bugün de yükselişteler. Hem dünyada hem Türkiye’de. Yeni tehlike neonasyonalizmdir. Yüksek enflasyon, derin yoksulluk ve zam yağmuru altındaki emekçi kitleler yeniden kara çemberin içine çekilmek isteniyor. Eski düzenin devamı için liberal arayışlar kadar faşist arayışlar da gündemde. Burjuva muhalif partiler bir yandan yoksulluğa karşı mücadeleyi frenliyor. Diğer yandan öfkeyi en kolay yere, en alttakilere, mültecilere yönlendiriyor. Sağcısından “sol”cusuna, muhafazakarından seküler olanına kadar düzen partileri burada ortak ve büyük bir gri alan yarattılar. Her şey seçimler ve kutsal sandık için! En uzlaştıkları mesele ise mültecilerin hedefe konması. Zafer Partisi gibi uç ve radikal çıkışlar dahi hoşgörüyle karşılanıyor. Kararlı ve tutarlı olmayan “sol” hızla sağcılaşıyor. Neonasyonal rüzgar sol/sosyalist, demokrat, ilerici güçleri de kuşatmak istiyor. Bu rüzgarın “sol”daki en büyük etki alanı ise sosyal demokrat taban. Çünkü yöneticiler bu rüzgara prim veriyor, nemalanmaya çalışıyor. İçlerinde itiraz eden isimler siyasal lincin ortasında bırakılıyor.

Ercüment Akdeniz’in yazısı