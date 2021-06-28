Ercüment Akdeniz: Türkiye’nin güvenliği ‘barış kuşağı’ndan geçiyor

AKP’nin 19 yıldır izlediği dış politika Türkiye halkı için bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye’nin güvenliği bunun tam zıttı bir yerden; içeride ve dışarıda işçilerin ve halkların el ele verdiği bir “barış kuşağı”ndan geçiyor. Şovenizme karşı işçi sınıfını aydınlatmak, emperyalizme karşı bölge halklarıyla ortak mücadeleyi ve kardeşliği savunmak, barış kuşağına giden yoldur.
SON HABERLER
Sahte içkiden can kaybı altıya yükseldi
Tekirdağ’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükselirken, gözaltına alınanlardan ikisi tutuklandı.
Marmaris’teki orman yangını kontrole alındı: Bir orman işçisi hayatını kaybetti
Muğla’nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrole alındı. Orman Genel Müdürlüğü, ‘Görkem Hasdemir adındaki personelin şehit olduğunu’ duyurdu.
Sistemler umulmadık çözümler üretir, mucizeler sıradanlıktan çıkar
Beyin nasıl düşünce üretiyor? Daha iyi ve güzel bir dünya mümkün mü? Anlamlı bir hayat sürmek için ne yapmalıyız? Bu sorular insanlık kadar eski, yanıtlar istemediğiniz kadar çok ve çeşitli.Peki, meslek hayatında 30 binden fazla beyne, mikrocerrahiyle ya da ışın cerrahisiyle dokunan ve beynin nasıl zihin ürettiği meselesine kendi deyimiyle ‘takık’ bir cerrah, bu sorulara nasıl yanıt verir?
Yaprak Fırtınası
Zülfü Livaneli ve Kazım Koyuncu.. geçen pazardan bu pazara birinin doğum günüydü diğerinin ölüm yıldönümü. İkisine de önce sevenleri sahip çıkmış. Fırtınalı hayatlarında ya suçlanmış ya yalnız bırakılmış ya acı çekmişler..
DSÖ’den çift aşılılara maske uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her iki doz aşısını yaptıranların da maske takmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.