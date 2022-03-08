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Yaramazlara biraz batar!

Ercüment Akdeniz: Suriyeliye geri kabul, Ukraynalıya özel statü

Suriye göçünü sırf Avrupa’ya gitmesin diye Türkiye’de depolayan anlaşmanın adı “Geri Kabul” anlaşmasıydı. Mutabakatın mimarı olarak anılan isim ise Geral Knaus. European Stability İnitiative (ESI) Başkanı olan Knaus, geçtiğimiz gün Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı. Ona göre Suriyelileri Türkiye’nin, Ukraynalıları ise Avrupa’nın alması çok doğalmış. Gerekçesi ise “komşuluk ve empati” yakınlığıymış! Bu sözler ucuz palavradan ibaret. Çünkü Ukraynalılar, ucuz iş gücü olarak 3 aylığına Avrupa’ya vize almadan zaten girebiliyorlardı. Şimdi Ukraynalılar için oturum süresini 1 ile 3 yıla çıkarıyorlar. Yani Suriyelilerin (Avrupa’ya girmeyi başarsalar bile) 5 yıl-10 yıl beklediği oturum hakkı bir çırpıda Ukraynalılara veriliyor. Çalışma izni de yanında bonus! Mevzu şu: AB’li kapitalistler artık siyah saçlı, Müslüman veya siyah derili göçmen işçilere muhtaç olmak istemiyor. Zira onlar burjuvazi için, “sığınma”, “iltica” ve ağır “entegrasyon” sorunları olan, üstelik aileleriyle gelip Avrupa’da kalan, sosyal ödentiler düşünüldüğünde yüksek maliyetli bir nüfus. Ukrayna savaşı ise bütün bunlardan kurtulmak için muhteşem bir fırsat!

Ercüment Akdeniz’in yazısı


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