Ercüment Akdeniz: Bu emperyalist bir göç stratejisidir, AKP de işbirlikçisidir

Son Afganistan göçü üzerinden tartışma yeniden alevlendi. Lafı dolandırmadan söyleyelim: Burjuva kamplaşma dışında toplumun bir başka göç politikasına ihtiyaç var. Biz sosyalistler memlekete üçüncü bir siyasi seçenek önerirken; bunu göç, mülteciler ve çözüm yolları konusunda da söylüyoruz. Peki, bizim farkımız nedir ve biz sosyalistler nasıl bir çözüm öneriyoruz? Toplamını bir makalede sıralamak zor. Bu yüzden konunun güncel yanlarını öne alarak, çözüm alternatifimizi 5 maddede özetlemeye çalıştım:

1- Suriye göçünden sonra büyük Afganistan göçü kapıda. Pakistan, İran ve Afrika ülkelerinden göç kolları Türkiye’ye akmaya devam ediyor. Kuzeyden Türkiye’ye göçmen işçi akışı sürüyor. Büyük meselemiz şu: Eskiden Türkiye transit bir ülkeydi. Yani mültecilerin Avrupa’ya ya da batı ülkelerine uzandığı bir köprü ülkeydik. AKP hükümetinin imzaladığı “Geri Kabul Anlaşması”ndan sonra AB’nin göçmen deposu olduk! Bu durum emperyalist bir göç stratejisidir. AKP de bu stratejinin iş birlikçisidir, ortağıdır. Biz “Geri Kabul Anlaşması”nı iptal edeceğiz. Mültecilerin Türkiye dışında üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunun önünü açacağız. Bu çözüm hem mültecileri hem de onlarla birlikte yaşayan yerli halkı rahatlatacak.

Ercüment Akdeniz’in yazısı