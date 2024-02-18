Ercan Taner: Uzay gemisinin içinde top oynayan astronotumuz bile varken Rize’deki zemini görünce futbolcular için üzüldüm

Rize’de zemin beni geçmişe, 1990’lı yılların başına götürdü. Ne zeminler vardı o yıllarda. Yağmur şiddetli yağsa ‘Yüzme bilmeyen giremez’ levhası bile koyabilirdiniz göl olan yeşil zeminlere. Kaplıcalarda sağlık için girilen çamur banyolarına benziyordu sahalar. Zeminlerin hazin hikayesi ve o yıllar… Artık 2024 yılındayız. Uzay gemisinin içinde top oynayan astronotumuz bile varken Rize’deki zemini görünce futbolcular için üzüldüm. Böyle zeminleri görünce saha içinde daha da fazla savaşman lazım. Böyle havalardan kaleciler de nefret eder. İsmail Kartal maç öncesinde “Zemin çok ağır. İçeri girip oyuncularla yeni bir oyun planı belirleyeceğiz” dedi. Değerli hocam siz bu takımın komutanısınız. Böyle söylemler oyuncuların mazeret düşüncelerini hemen ön plana çıkartır. Takımda büyük profesyoneller var. “Karda, yağmurda, çamurda çıkıp kazanacağız” demek daha doğru bir motivasyon bence.
SON HABERLER
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 28 bin 985’e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 28 bin 985’e ulaştığı açıklandı.
İddia: Nintendo’nun yeni konsolu 2025’e ertelendi
Nintendo’nun Switch’ten sonra çıkaracağı oyun konsolunun 2025’e ertelendiği iddia edildi.
Ankara Ticaret Odası başkanı: Ticari kredi kartlarında taksit sayısı artırılmalı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.
THY Hakkari seferleri iptal
Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal etti.
Donald Trump ayakkabı işine girdi
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Philadelphia’daki ‘spor ayakkabı hayranlarına yönelik’ bir kongre olan ‘Sneaker Con’da kendi ‘Trump markalı’ ayakkabı modelini tanıttı.